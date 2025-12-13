Снегодождь и штормовой ветер, о котором накануне предупреждал Гидрометцентр России, накрыл 13 декабря Волгоград и районы области. Жители из разных районов областного центра массово сообщают о поваленных деревьях в местных пабликах, подкрепляя свои слова фотографиями и видео с места происшествия.





Так, к примеру, в микрорайоне Спартановка сильный ветер, порывы которого достигают 28 м/с, срывал и уносил ввысь торговые палатки. В Волжском стихия повалила не только деревья, но и сорвала со стены МКД на улице Горького кондиционер.

В основном падают так называемые «аварийные» деревья, которые ранее вызывали беспокойство у местных жителей. Такие падения зафиксированы на Ангарском в Дзержинском районе, на улице Елецкой в Ворошиловском районе и многих других. Упавшее дерево сегодня даже перегородило проспект Ленина по направлению движения в центр Волгограда.

В волгоградском аэропорту из-за шторма наблюдаются отмена и задержка рейсов. Сотрудники транспортной прокуратуры в целях обеспечения прав пассажиров взяли ситуацию на контроль.

Видео, фото: Волгоград с огоньком / Жесть Волжского / Волгоград ВКУРСЕ! / t.me





