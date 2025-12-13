Свет пропадает у жителей Волгограда и области из-за штормового ветра

В Волгограде и районах области на фоне непогоды фиксируются нарушения электроснабжения в домах жителей. Специалисты Россети Юг сообщают, что информация о последствиях стихии сейчас уточняется.

По данным на первую половину дня 13 декабря, сильный ветер с порывами до 23 м/с стали причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере и западе региона.

Есть локальные отключения и в областном центре. По сообщению волгоградцев, в настоящее время без света находятся жители как минимум двух многоквартирных домов на улице Тургенева в Дзержинском районе.

- После обеда внезапно пропал свет. Через какое-то время включился, а потом снова пропал. Выходной практически испорчен. Приготовить ничего нельзя, постирать тоже, да и телевизор посмотреть также не получится, - сетуют жители Ангарского.

Энергетики в свою очередь сообщают, что обеспечивают потребителей электроэнергией, в том числе социально значимых объектов, по резервным схемам электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!