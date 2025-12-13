Волгоградскую область накрыл шторм с мощным ветром и снегодождем

13 декабря в Волгограде и области объявлено экстренное предупреждение. Регион оказался во власти штормовой погоды с сильным ветром и снегодождем. Гидрометцентр присвоил Волгоградской области желтый уровень погодной опасности.

Согласно экстренному предупреждению, 13 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие днем в снег, местами сильный снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер местами порывы 23-28 м/с.

Непогода ожидается в регионе и 14 декабря. В отдельных районах синоптики обещают небольшой снег, метель и ветер местами порывы 17-22 м/с.

