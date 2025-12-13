Волгоградца обманули на 914 тыс. рублей при покупке BMW

Без денег и машины остался 47-летний житель Волгоградской области, который откликнулся на объявление о продаже BMW по выгодной цене. Мужчина перевел 914 тысяч рублей, но ничего за них не получил.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, житель Ольховского района созвонился с продавцом иномарки, а уже потом перевел ему деньги и стал ждать доставки авто. Однако машина ему так и не пришла.

Продавец сообщил, что поставка задерживается по техническим причинам и попросил еще денег. В этот момент житель Волгоградской области понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Преступника ищут.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!