В двух районах Волгоградской области разрешили отстрел волков, лис и шакалов, которые угрожают населенным пунктам и жителям. Облкомприроды опубликовало ряд документов, разрешающих охоту на хищников в период с декабря 2025-го до 6 января 2026 года.

Так, в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Кумылженский» разрешено убить двух волков, так как хищники стали уже заходить в хутора Краснянский и Седов. По этой же причине в этом же заказнике разрешен отстрел 5 лис и 5 шакалов.

Больше всего хищников будет отстрелено в Камышинском районе в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Куланинский». Здесь из-за сообщений о появлении диких животных в селах Бутковка, Щербаковка, Щербатовка, Верхняя Куланинка и Воднобуерачное будет уничтожено 5 лисиц и 17 шакалов.

Напомним, что с аналогичной проблемой местные жители сталкивались осенью текущего года. Тогда облкомприроды также разрешали отстрел хищников.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум

