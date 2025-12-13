Волгоградского рыбака оштрафовали за «жадную» удочку

В Даниловском районе Волгоградской области мировой судья признал местного жителя виновным в нарушении правил рыболовства за лов на удочку, оснащенную аж 15 крючками. Рыбаку вынесено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Как уточнили в районном суде, правонарушение было зафиксировано 10 августа текущего года на территории Иловлинского района Волгоградской области недалеко от хутора Стародонской.

Установлено, что мужчина осуществлял лов рыбы одной донной удочкой с 15-ю крючками. При этом допустимым является не более 10-ти крючков у одного гражданина.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

