Выросло число погибших саратовцев в ходе ночной атаки ВСУ

В Саратове выросло количество погибших в результате ночной атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру. На данный момент погибшими числятся два человека. Об этом, как передает ИА «СарИнформ», сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что БПЛА повредил многоквартирный дом. Сейчас уточняется, что повреждены несколько квартир в МКД. На месте происшествия работают экстренные службы.

- Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка, - сообщил губернатор. - В отработанном порядке для жителей также предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета. Первоочередная задача - в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты.

По его словам, для жителей подъезда, который наиболее пострадал от налета, организован пункт временного размещения. В настоящее время здесь проводятся работы по обеспечению безопасности жильцов, которые завершатся до конца дня.

Также дом будет обследован на предмет повреждения конструкций.

От атаки БПЛА также пострадали и соцобъекты. Так, несколько стеклопакетов выбито в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.

Минобороны сообщало, что в течение прошедшей ночи над Саратовской областью было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа.

Фото: Роман Бусаргин / t.me





