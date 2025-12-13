Новая информация о состоянии пострадавших при взрыве газа под Волгоградом





Четверо пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области продолжают лечение в условиях стационара. Состояние 80-летней женщины все еще тяжелое – она по-прежнему в реанимации, сообщили 13 декабря в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Состояние 80-летней женщины остается тяжелым, продолжает лечение в реанимации. Состояние остальных пострадавших — 60-летней женщины, 58-летнего мужчины и 6-летней девочки — также средней тяжести. Они продолжают лечение в профильных отделениях, - рассказали в облздраве.

Напомним, что накануне в ожоговый центр Волгограда перевели троих пациентов - 60-летнюю женщину, 58-летнего мужчину и шестилетнюю девочку.

80-летняя женщина остается в реанимации больницы Камышина.

Взрыв газа в четырехэтажном жилом доме на последнем этаже прогремел 11 декабря около 15.00 мск. По данным СУ СК России по Волгоградской области ЧП произошло в пустующей квартире, по предварительным данным, из-за неисправности газового оборудования. Возбуждено уголовное дело.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!