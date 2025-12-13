Котово в Волгоградской области на сутки оставят без воды

В Волгоградской области на 24 часа 15 декабря отключат воду во всем городе Котово из-за ремонта на водоводе. Запастись ресурсом на сутки жителей призывают местные власти.

- 15 декабря 2025 года с 06.00 планируется проведение ремонтных работ на водоводе Филино-Котово. Время выполнения работ 24 часа, - сообщает Единый портал ЖКХ администрации г. Котово и Котовского района. - Просим вас заранее запастись водой на период проведения работ.

Напомним, что 12 декабря было зафиксировано резкое падение давления на водоводе. Жителей также призывали делать запасы воды на случай вынужденной приостановке водоснабжения.





