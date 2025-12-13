В Волгограде 65-летнего водителя лишили прав за наезд на девушку

Ворошиловский районный суд Волгограда признал 65-летнего местного жителя виновным в наезде на девушку и лишил его прав на 1 год 4 месяца. В суде водитель пытался избежать наказания, переложив вину на пешехода, которая, по его версии, сама упала под колеса от испуга.

Как сообщили в районном суде, ДТП произошло 9 декабря текущего года на улице Козловская. Водитель автомобиля «Лада X-RAY» наехал на девушку-пешехода, которая упала и сломала руку.

Водитель отрицал факт наезда на пешехода. Однако его версия опровергалась видеозаписью, схемой места совершения ДТП, составленной сотрудниками Госавтоинспекции, а также сведениями из медицинского учреждения. Суд посчитал вину мужчины доказанной.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 75 Ворошиловского судебного района водителя признали в виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!