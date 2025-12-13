Один человек погиб в ходе налета украинских БПЛА на Саратов

Ночью 13 декабря в Саратове погиб один человек в ходе атаки украинских БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры».

Как передает ИА «СарИнформ», в местных соцсетях сообщают, что удар пришелся на многоэтажный жилой дом. Это привело к крупному пожару.

Массированная атака по Саратовской области в последний раз была в ночь на 7 декабря. Тогда над регионом было уничтожено 42 дрона ВСУ.

