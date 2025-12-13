Из-за непогоды закрыто движение между двумя районами Волгоградской области

В Волгоградской области из-за сложных погодных условий закрыто движение по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в границах Старополтавского и Палласовского районов.

В ГУ МВД России по Волгоградской области призывают водителей отказаться от поездок в этом направлении.

Тем, кого непогода застала в пути, советуют переждать ненастье в местах, где возможны организованные остановки. Попавшим в трудную ситуацию водителям полицейские готовы прийти на помощь.

За поддержкой можно обратиться по телефонам 102 или 112.

Напомним, что Волгоградская область 13 декабря оказалась во власти арктического шторма со снегодождем и сильным ветром порывами до 29 м/с.





