Энергоснабжение нарушено ветром в 15 районах Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области дал ряд поручений в связи с ликвидацией последствий разгула стихии на территории региона. 13 декабря из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с нарушено электроснабжение в населенных пунктах центральных и северо-западных районах региона.

Как уточнили в администрации региона, частично находятся без электроснабжения ряд населенных пунктов в 15 муниципальных районах.

В настоящее время поврежденные сети восстанавливают более 80 бригад, 280 человек, задействовано 85 единиц техники.

- Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов задействованы 15 резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 450 кВт, - уточнили в компании Россети Юг.

Социально значимые объекты обеспечивают электроэнергией по резервным схемам. Работы ведутся под руководством оперативного штаба, при взаимодействии с муниципальными органами власти и региональным управлением МЧС.

Отметим, что локальные отключения есть и в Волгограде. Так, уже несколько часов находятся без света жители многоквартирных домов в Дзержинском районе, где обесточено порядка двух десятков улиц. По данным энергетиков, ориентировочное время окончания восстановительных работ -19:00 мск 13 декабря.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!