Происшествия

«Подумали, что-то взорвалось»: В Волгограде рухнувшее дерево перепугало спящих жильцов МКД

Происшествия 13.12.2025 09:33
0
13.12.2025 09:33



Рано утром 13 декабря сильный грохот разбудил жителей двухэтажного многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда. 

- Был жуткий шум. Сначала мы подумали, что что-то взорвалось. Но когда посмотрели в окно, то увидели упавшее дерево. Оно лежало вдоль дома. При падении могучий ствол поломал детскую площадку и лавочки, - рассказали информагентству жители дома №3 по улице Большая на Ангарском.

По словам жильцов, аварийное дерево давно вызывало у них беспокойство. Люди даже жаловались летом в районную администрацию, но ничего сделано не было.

- При малейшем ветре дерево трещало внутри. Оно могло рухнуть в любой момент и это все-таки произошло, - рассказывают жильцы.

Ранее на их обращение администрация Дзержинского района ответила, что в ходе обследования территории специалистами административно-технического отдела МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» в июне 2025 года установлено, что на указанной территории работы по опиловке зеленых насаждений не проводятся.

Также на фасаде МКД были выявлены надписи, которые оставили распространители наркотиков. В адрес управляющей компании – ООО УК «Городские коммунальные технологии» - было направлено уведомление о составлении административного протокола по ст. 8.7 КоАП Волгоградской области (Нарушение правил благоустройства территорий поселений).  

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.12.2025 11:46
Происшествия 13.12.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 10:46
Происшествия 13.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 09:33
Происшествия 13.12.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 07:48
Происшествия 13.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 06:04
Происшествия 13.12.2025 06:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:56
Происшествия 12.12.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:04
Происшествия 12.12.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 19:43
Происшествия 11.12.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:43
Происшествия 11.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:30
Происшествия 11.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:22
Происшествия 11.12.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 11:04
Происшествия 11.12.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:50
Происшествия 10.12.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:34
Происшествия 10.12.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2025 11:12
Происшествия 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:16
Волгоградского рыбака оштрафовали за «жадную» удочкуСмотреть фотографии
11:46
Волгоградца обманули на 914 тыс. рублей при покупке BMWСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде нарушено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
11:16
«Полезный урок»: гандболистки «Динамо-Синары» проиграли «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
10:46
Выросло число погибших саратовцев в ходе ночной атаки ВСУСмотреть фотографии
10:17
Накормят и вернут деньги: новые правила авиаперевозок заработают весной 2026 годаСмотреть фотографии
09:33
«Подумали, что-то взорвалось»: В Волгограде рухнувшее дерево перепугало спящих жильцов МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде 65-летнего водителя лишили прав за наезд на девушкуСмотреть фотографии
07:48
Один беспилотник ВСУ сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:28
Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала почти 9 часовСмотреть фотографии
07:15
Шакалы подходят к домам: отстрел опасных хищников разрешили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:30
Волгоградскую область накрыл шторм с мощным ветром и снегодождемСмотреть фотографии
06:04
Один человек погиб в ходе налета украинских БПЛА на СаратовСмотреть фотографии
21:22
Бастрыкин поручил помочь волгоградке в борьбе за пандус в подъездеСмотреть фотографии
20:40
К какому сроку приговорен экс-генерал СК МузраевСмотреть фотографии
19:40
«Нас будут травить газами!»: чиновники решили притулить парковку ЖК к частным домам волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
В МВД рассказали о майоре полиции, спасавшем жильцов МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:08
В Котово выясняют причины падения давления на водоводеСмотреть фотографии
18:22
Волгоградец, сжегший вместе с мусором часть леса, заплатил за это 400 тысячСмотреть фотографии
17:59
Жильцам разрушенного взрывом дома под Волгоградом выделят временное жильеСмотреть фотографии
17:43
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
17:24
ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию» к новогодним праздникамСмотреть фотографии
17:04
Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихииСмотреть фотографии
16:20
В Котово до 15 лет грозит сотруднику ПНИ, забившему до смерти пенсионераСмотреть фотографии
16:16
«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной ЕвропыСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде сменилось руководство в межрайонной ИФНС №1Смотреть фотографии
15:28
Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:10
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 28 м/сСмотреть фотографии
14:55
Размер платы за детские сады сохранили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
 