



Рано утром 13 декабря сильный грохот разбудил жителей двухэтажного многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда.

- Был жуткий шум. Сначала мы подумали, что что-то взорвалось. Но когда посмотрели в окно, то увидели упавшее дерево. Оно лежало вдоль дома. При падении могучий ствол поломал детскую площадку и лавочки, - рассказали информагентству жители дома №3 по улице Большая на Ангарском.

По словам жильцов, аварийное дерево давно вызывало у них беспокойство. Люди даже жаловались летом в районную администрацию, но ничего сделано не было.

- При малейшем ветре дерево трещало внутри. Оно могло рухнуть в любой момент и это все-таки произошло, - рассказывают жильцы.

Ранее на их обращение администрация Дзержинского района ответила, что в ходе обследования территории специалистами административно-технического отдела МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» в июне 2025 года установлено, что на указанной территории работы по опиловке зеленых насаждений не проводятся.

Также на фасаде МКД были выявлены надписи, которые оставили распространители наркотиков. В адрес управляющей компании – ООО УК «Городские коммунальные технологии» - было направлено уведомление о составлении административного протокола по ст. 8.7 КоАП Волгоградской области (Нарушение правил благоустройства территорий поселений).

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»





