Открытие катка в ЦПКиО Волгограда перенесли из-за непогоды

Торжественное открытие самого большого в Волгограде катка «Лагуна» в ЦПКиО перенесли из-за непогоды на вечер 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Напомним, что волгоградцы смогли опробовать ледовую площадку уже с 9 декабря, а на сегодня была запланирована торжественная церемония открытия.

13 декабря в Волгограде резко испортилась погода. В городе идет снег с дождем при сильном ветре, порывы которого достигают 28 м/с.

В Волгограде отменяются авиарейсы. В некоторых районах произошло падение деревьев.





