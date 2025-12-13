«Буквально в щепки»: ураган срывает крыши домов и магазинов в Волгоградской области

Волгоградская область 13 декабря оказалась во власти мощного шторма со снегодождем и сильным ветром порывами 24-29 м/с. В Волгограде и районах области попадали деревья и дорожные знаки, из-за оборванных линий электропередач частично обесточены населенные пункты в 15 районах. Ветер бушует с такой силой, что срывает крыши с многоквартирных домов и магазинов.





Жители районов продолжаются делиться фото и видео последствий урагана. Одно из таких записей сделано в Центральном районе Волгограда, где 13 декабря оказалось затруднено движение по проспекту Ленина из-за упавшего на проезжую часть дерева. Примечательно, что водители легковых машин на свой страх и риск смогли «поднырнуть» под зависшим над дорогой стволом и продолжить путь, а вот крупногабаритный транспорт вынужден был останавливаться перед препятствием и ждать, когда его уберут.

В городе Волжском, как сообщают очевидцы, ураган повредил крышу жилого многоквартирного дома №69 по ул. 40 лет Победы. Также повреждена кровля и у многоквартирного дома по адресу ул. Пионерская, 21.

- Сильный ветер натворил дел! Город местами буквально в щепки, - пишут жители Волжского.

В Нехаево ураган в буквальном смысле разгромил сетевой магазин «Пятерочка». Фото с места происшествия также опубликовали очевидцы.

Также жители сообщали о летающих заборах и кусках кровли, елках и мусорных баках в Волгограде и Волжском.

По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области 14 декабря ожидается продолжение шторма в отдельных районах региона.

Видео: Жесть Волгограда / Жесть Волжского / t.me

Фото читателей V102.RU





