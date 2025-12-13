В аэропорту «Сталинград» в Волгограде массово задерживаются рейсы из-за непогоды. В настоящее время число перенесенных рейсов увеличилось до 15, отменены четыре.

По информации справочной аэропорта, задерживаются самолеты в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Дубай – всего 7 рейсов. Не могут пока приземлиться в городе на Волге самолеты из Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга, Казани и Дубая. На прилет задерживается 8 рейсов. Отменены четыре – два в Москву и столько же обратно.

В Волгограде и области 13 декабря наблюдаются сложные погодные условия: снег с дождем, метель с усилением ветра до 24-29 м/с.





