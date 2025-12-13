Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала почти 9 часов

В Волгоградской области утром 13 декабря отменен режим беспилотной опасности, который вводился накануне поздно вечером. Сообщения от РСЧС стали поступать на телефоны жителей в 07:17 мск. Таким образом, как передает ИА «Высота 102», угроза атаки беспилотников ВСУ в регионе сохранялась почти 9 часов.

Под атакой оказались жители соседней Саратовской области. Там в результате налета дронов ВСУ произошло повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Один человек погиб.





