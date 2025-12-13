Накормят и вернут деньги: новые правила авиаперевозок заработают весной 2026 года

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в Федеральные авиационные правила, которые утвердил Минтранс своим приказом в конце ноября.

Как сообщает «Парламентская газета», теперь пассажиров будут поить и кормить в течение строго определенного времени, обратный билет не будут аннулировать при опоздании на первый рейс, а деньги за билет вернут, если самолет опаздывает.

Новые правила, как отмечают специалисты, значительно расширяют права пассажиров и делают воздушные перевозки более прозрачными и справедливыми.

Теперь у пассажиров появится возможность сохранить второй и следующие билеты по маршруту при опоздании на первый рейс. Также в документе четко прописали, в течение которого времени авиакомпании обязаны предоставить воду и еду пассажирам в случае задержки рейсов.

Так, в случае опоздания на два часа в течение часа все должны быть обеспечены водой, в случае опоздания на четыре часа в течение двух часов всех должны покормить.

Также с марта 2026 года пассажир сможет отказаться от полета и вернуть деньги за билет при минимальной задержке рейса в 30 минут.





