Экологи ищут причину жуткой вони в Волгограде





Специалисты Регионального центра экологического контроля 24 ноября приступили к отбору проб атмосферного воздуха после новых жалоб жителей Волгограда на качество атмосферного воздуха.

- На территории Волгоградской области сохраняются сложные метеорологические условия, характеризующиеся безветренной погодой и туманом. Такие условия препятствуют перемещению воздушных масс и рассеиванию различных запахов, - прокомментировали ИА «Высота 102» экологическую проблему в облкомприроды. - Специалистами РЦЭК организован выезд с целью отбора проб воздуха в разных районах Волгограда с последующей оценкой соответствия взятых образцов нормативам.

В профильном комитете напомнили, что такие проблемы в городе возникали и ранее при безветренной погоде, а также тумане.

Напомним, что массовые жалобы на качество атмосферного воздуха в Волгограде стали поступать с 16-17 ноября. Новые сообщения были зарегистрированы сегодня, 24 ноября. Все это время в городе наблюдаются туманы.

Специалисты отмечают, что продолжительные туманы могут испортить воздух в городе. Туман удерживает частицы загрязнений, таких как пыль, продукты сгорания топлива, и не дает им рассеиваться.

Фото V102.RU