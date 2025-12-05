Москвичи заплатили 200 тысяч за вред Волге от плавкрана в Волгограде

В Волгограде собственник плавучего крана возместил ущерб, причиненный Волге из-за попадания нефтепродуктов в реку в результате затопления плавсредства. Кран долгое время находился под водой в акватории затона Сарептский в Красноармейском районе. Собственника по суду обязали поднять полузатопленный кран из реки, что было сделано.

- В результате водному объекту рыбохозяйственного значения – реке Волга причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей, - сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре. - В настоящее время собственник полностью возместил вред, причиненный водному объекту.





Напомним, что собственником плавкрана-1511 типа Д-9012/Д9050, регистровый номер 203701, строительный номер 1511, в соответствии с договором купли-продажи является ООО «ХизМет». Эта компания зарегистрирована в Москве.

С учетом того, что из затопленного плавучего крана в Волгу попадали продукты нефтепереработки и другие опасные вещества, то был подан иск в Хамовнический районный суд города Москвы, чтобы обязать московскую компанию поднять плавсредство из реки.

В октябре 2024 года собственник полузатопленного плавкрана достал его из воды, тем самым исполнив решение суда. Ранее проверку по факту этого происшествия проводили сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора (архив) / Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры