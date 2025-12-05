В Волгограде сдали проект расчистки реки Торгун





Разработан проект расчистки участка реки Торгун в Палласовском районе Волгоградской области. По информации облкомприроды, работы начнутся уже в следующем году сначала на 12-километровом участке. Всего на восстановление водоема уйдет шесть лет.

В рамках проекта работы по восстановлению будут проведены в границах города Палласовки, сел Старая Иванцовка и Савинка. Из заиленного русла планируется извлечь более 130 тыс. м3 песка, ила, сушняка и мусора.



Аукцион на разработку проекта был проведен в марте 2025 года. Победителем стало ООО «МОФ ГТК-ГРУПП». С компанией был заключен контракт на 2,5 миллиона рублей при начальной стоимости в 8,1 миллиона.



Фото облкомприроды t.me



