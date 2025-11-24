Жуткая вонь 24 ноября вновь накрыла Волгоград

Сегодня, 24 ноября, жители разных районов Волгограда снова ощущают неприятный химический запах в воздухе. В местных пабликах горожане по-прежнему гадают, что это могло бы быть. Особенно сильно похожие на гарь примеси в атмосфере ощущают жители Центрального района.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что о причинах таких запахов ничего сказать не могут. Никаких происшествий, которые бы так испортили воздух в центре Волгограда, не зарегистрировано. В оперативном ведомстве посоветовали обратиться за комментариями в местную администрацию.

Напомним, что массовые сообщения о неприятном запахе начали поступать от жителей Красноармейского района еще в ночь с 16 на 17 ноября. Зловоние, которое затем докатилось и до других районов, появилось практически одновременно с туманом. Специалисты Регионального центра экологического контроля тогда произвели замеры в местах, откуда поступило больше всего жалоб.

Однако неприятный запах ощущался и 23 ноября.

Накануне в облкомприроды сообщили, что снова проведут проверку. Тем не менее, специалисты предположили, что причиной может быть густой туман, из-за чего в нижних слоях атмосферы накапливаются вещества, в том числе выбросы от автотранспорта.

По данным Гидрометцентра, туман в регионе продержится до 21:00 мск 24 ноября. В этой связи в Волгоградской области действует желтый уровень погодной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»

