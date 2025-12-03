Экология

На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного леща

Экология 03.12.2025 21:09
0
03.12.2025 21:09


Вылов леща рыбодобывающими организациями и индивидуальными предпринимателями в реке Дон и других водоемах прекратился со 2 декабря. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, такое решение принято в связи с тем, что освоение рекомендованного объема леща в Азовском море, в реке Дон с притоками ниже плотины Цимлянского гидроузла, реках Кубань и Протока, а также азовских лиманах Краснодарского края составило 100%.

- Действие договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается в отношении такого вида водных биологических ресурсов, как лещ прекращается с 2 декабря 2025 года, - уточнили в управлении.

Отметим, что река Дон выше плотины Цимлянской гидроэлектростанции с притоками включает в себя Цимлянское водохранилище с притоками от плотины Цимлянской ГЭС до устья реки Иловля, а также реку Дон от устья реки Иловля до истока с притоками.

Напомним, что устье реки Иловля находится на территории Иловлинского района Волгоградской области, где она впадает в Дон.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
03.12.2025 21:09
Экология 03.12.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Экология
25.11.2025 10:21
Экология 25.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2025 17:46
Экология 24.11.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2025 10:19
Экология 24.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2025 08:53
Экология 24.11.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2025 10:41
Экология 23.11.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Экология
21.11.2025 07:39
Экология 21.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Экология
20.11.2025 07:25
Экология 20.11.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Экология
19.11.2025 06:36
Экология 19.11.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2025 17:31
Экология 17.11.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2025 06:41
Экология 17.11.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Экология
14.11.2025 11:05
Экология 14.11.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2025 05:23
Экология 13.11.2025 05:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.11.2025 12:46
Экология 11.11.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Экология
07.11.2025 08:35
Экология 07.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного лещаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиардыСмотреть фотографии
19:39
В Госдуме пообещали защитить покупателей квартир от прецедента ДолинойСмотреть фотографии
18:46
Опубликовано видео задержания цыгана, сжегшего волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
«Сколько ты убил?»: маги «Битвы экстрасенсов» раскроют тайну одержимой волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
В Волгограде осудили шайку сбытчиков контрафактного алкоголя и табакаСмотреть фотографии
17:53
Не пожар, а убийство: 17-летний цыган избил и заживо сжег 60-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:23
Врачи спасли волгоградца с застрявшим в лице гарпуномСмотреть фотографии
17:10
Roblox всё? Роскомнадзор заблокировал популярную среди подростков игруСмотреть фотографии
17:05
Дед Мороз явится волгоградцам волгоградцам в первую субботу декабряСмотреть фотографии
16:44
Застройка промзон и «кольцевание» продольных: в Волгограде депутаты одобрили новый генпланСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области инвестиции в кибербезопасность выросли в 2,6 разаСмотреть фотографии
15:52
В России каждая вторая компания выбирает телеком-операторов в качестве партнёровСмотреть фотографии
15:49
В Котово устранили утечку газа на ул. ЧапаеваСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде пожар на ул. Козловской локализован на площади 180 кв. метровСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде назначен новый глава облкомказачестваСмотреть фотографии
15:32
20 лет «активизма»: что известно об уголовном деле волгоградского блогера УльяноваСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар в частном секторе на ул. КозловскойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Котово произошла утечка газа: отключены соцобъекты и домаСмотреть фотографии
14:00
Блогер Алексей Ульянов госпитализирован после задержания в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом вынесли приговор разбойнику за нападение на сотрудницу добывающей компанииСмотреть фотографии
13:06
Волгоградское УФАС обнаружило в мессенджере запретную рекламу сушиСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области газифицируют хутор ТормосинСмотреть фотографии
12:13
День матери на Гремячинском ГОКе: праздник тепла, любви и семейных традицийСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде рецидивисту грозит срок за любовь к чужому золотуСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СКСмотреть фотографии
11:40
В Ростове ученые выявили критическое загрязнение атмосферыСмотреть фотографии
11:20
Для волгоградцев с 9 декабря подорожает ОСАГОСмотреть фотографии
 