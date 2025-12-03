На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного леща

Вылов леща рыбодобывающими организациями и индивидуальными предпринимателями в реке Дон и других водоемах прекратился со 2 декабря. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, такое решение принято в связи с тем, что освоение рекомендованного объема леща в Азовском море, в реке Дон с притоками ниже плотины Цимлянского гидроузла, реках Кубань и Протока, а также азовских лиманах Краснодарского края составило 100%.

- Действие договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается в отношении такого вида водных биологических ресурсов, как лещ прекращается с 2 декабря 2025 года, - уточнили в управлении.

Отметим, что река Дон выше плотины Цимлянской гидроэлектростанции с притоками включает в себя Цимлянское водохранилище с притоками от плотины Цимлянской ГЭС до устья реки Иловля, а также реку Дон от устья реки Иловля до истока с притоками.

Напомним, что устье реки Иловля находится на территории Иловлинского района Волгоградской области, где она впадает в Дон.

