Почти 50 га леса изъяли из частной собственности под Волгоградом

Земли Старополтавского лесничества в Волгоградской области, которые оказались в частном владении, вернули в собственность Российской Федерации. Соответствующий иск в суд подавал Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор.

Проверка исполнения лесного законодательства выявила, что почти 50 га земель лесного фонда оказалось в собственности граждан. Прокурор обратился в суд с заявлением об истребовании этой земли из чужого незаконного владения.

- Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в надзорном органе. - Признано отсутствующим право собственности граждан на части земельных участков, имеющих наложение на территорию лесничества.

В прокуратуре отметили, что данный судебный акт является основанием для внесения изменений в сведения о границах земельных участков в ЕГРН.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU