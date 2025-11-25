Экология

Химозная вонь добралась до Михайловки под Волгоградом 25 ноября

Экология 25.11.2025 10:21
Неприятный запах, который вот уже несколько дней преследует жителей Волгограда и пригорода, распространился и на более дальние расстояния. На вонь стали жаловаться накануне, 24 ноября, жители Михайловки. Ситуация не изменилась и сегодня, 25 ноября. 

- Что у нас так дымит опять на весь город? Началось вчера с обеда где-то, у пятого тупика гарь стояла... – пишут жители. 

- Кто в курсе, что за гарь и смог накрыли город? Вчера это было в Волгограде, - сообщают михайловцы. 

Между тем, напомним, на запах гари или «мокрой шерсти» стали жаловаться жители Волгограда еще с 16-17 ноября. Затем вонь распространилась на Волжский и пригородные районы. Накануне Роспотребнадзор приступил к отбору проб атмосферного воздуха после новых жалоб жителей Волгограда на качество атмосферного воздуха. В облкомприроды пояснили, что на территории Волгоградской области сохраняются сложные метеорологические условия, характеризующиеся безветренной погодой и туманом. Это, утверждают специалисты, препятствуют перемещению воздушных масс и рассеиванию различных запахов.  

В профильном комитете напомнили, что такие проблемы в городе возникали и ранее при безветренной погоде, а  также тумане.


