Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под Волгоградом

Ущерб от попадания нефтепродуктов на почву в результате столкновения бензовоза с двумя грузовиками в Волгоградской области составил почти 329 тысяч рублей. Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора произвели расчеты и направили требование о возмещении вреда виновному лицу для добровольной оплаты, сообщили ИА «Высота 102» в природоохранном ведомстве.

Напомним, что ДТП с бензовозом и двумя фурами, в котором погиб 58-летний водитель одного из грузовиков, произошло в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что водитель бензовоза на полном ходу выехал на встречную полосу, спровоцировав жуткую аварию на 615 км трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области. Водитель бензовоза признал вину и предстал перед судом.





Как оказалось, в результате ДТП произошло загрязнение почвы нефтепродуктами. На место происшествия выезжали инспекторы Росприроднадзора и сотрудники аккредитованной лаборатории.

- Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы почвы, а также произвели площадные измерения. Площадь загрязнения составила 50 кв.м. Земельный участок относится к невыделенным землям Дубовского муниципального района, категория которых не установлена, - рассказали в управлении.

В отношении физического лица был составлен административный материал по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Виновник привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей. Также ему придется возместить ущерб, нанесенный почвам. В случае отказа от добровольной оплаты будет подан иск в суд.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора