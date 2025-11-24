Экология

Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давности

24.11.2025
24.11.2025


В Волгограде экологи облкомприроды сообщили о результатах проверки, организованной из-за ночного зловония в Красноармейском районе региональной столицы 17 ноября. По информации специалистов, в целом большинство проб, отобранных через несколько часов после жалоб горожан, оказались в норме, однако две из них действительно показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

– Пробы атмосферного воздуха проанализированы на содержание диоксида азота, оксида углерода, фенола, формальдегида, сероводорода, аммиака, диоксида серы, взвешенных веществ. По результатам количественного химического анализа две пробы показали незначительные превышения норм ПДК м.р. по сероводороду, – рассказали журналистам в пресс-службе комитета.

Специалисты также уточнили, что мобильная лаборатория проводила исследования по адресам: ул. Гражданская, 14; ул. Пролетарская, 49А; проспект Героев Сталинграда, 8; ул. Минская, 14.

Результаты анализа проб были переданы в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.

Отметим, ровно через неделю после инцидента, 24 ноября, жители Волгограда и Волжского вновь стали жаловаться на удушающий запах гари на улице. Сотрудники пресс-службы МЧС России по Волгоградской области комментировать причины жуткой вони отказались, а в облкомприроды считают, что происходящее может быть связано с туманом, обещая при этом изучить качество воздуха в городе. 

Результаты новых лабораторных изысканий официально пока что не опубликованы.

