Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания Росприроднадзора

В Волгоградской области ООО «Донской электрометаллургический завод», расположенный в городе Фролово, не исполнил предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений требований природоохранного законодательства. Проверка на предприятии после многочисленных жалоб фроловчан прошла летом текущего года.

Ранее, напомним, специалисты Нижне-Волжского межрегионального управления сообщали о выявлении в работе металлургов целого «букета» нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения. Тогда по итогам проведенного контрольно-надзорного мероприятие в адрес ООО «ДЭМЗ» было внесено предписание об устранении выявленных нарушений.

– По итогам проверки установлено не исполнение ООО «ДЭМЗ» предписания, в части, отсутствия разработанного и согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, а также нарушения требований природоохранного законодательства при эксплуатации газоочистного оборудования, – сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора. – По итогам проверки в адрес ООО «ДЭМЗ» выдано новое предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время, за неисполнение ранее выданного предписания, Управлением осуществляется процедура привлечения юридического лица к ответственности.

Внеплановая проверка металлургического завода во Фролово проводилась в связи с многочисленными обращениями жителей города по вопросу нарушений требований законодательства в сфере окружающей среды.

Было установлено, что ООО «ДЭМЗ» осуществляет деятельность на объекте I категории негативного воздействия на окружающую среду в отсутствие комплексного экологического разрешения; установленных и утвержденных нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение; утвержденных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в отсутствие разработанного и согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Кроме того, был выявлен факт искажения ООО «ДЭМЗ» экологической информации в отчете по форме 2-тп (воздух), отчете об организации производственного экологического контроля, учете в области обращения с отходами, паспортах газоочистного оборудования.

Росприроднадзор рассчитал вред, причиненный атмосферному воздуху, как компоненту окружающей среды, в результате выбросов ООО «ДЭМЗ» загрязняющих веществ в отсутствие специального разрешения. Его размер составил 171 450 рублей.

Ранее информагентство уже сообщало о жалобах жителей Фролово на выбросы металлургического завода и экологические проблемы, связанные с деятельностью этого предприятия. Роспотребнадзор исследовал воздух во Фролово и сообщил, что пробы оказались несоответствующими нормам СанПиН.

Позже на эту ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил следователям организовать проверку.



Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора