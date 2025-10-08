Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хлама

Предприниматель, который завалил участок земли под Волгоградом бетонными отходами, провел рекультивационные мероприятия, восстановив нарушенный слой почвы. По информации Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, ИП Зайцев Д.С. использовал землю в Орловском сельском поселении Городищенского района для обработки строительных отходов. Однако, как сообщало V102.RU, этот хлам предприниматель складировал прямо на земле.
В итоге на площадке появились огромные залежи бетона и битых кирпичей. А площадь захламленной несортированными отходами, оставшимися после сноса и разборки зданий, территории составила более 1200 квадратных метров.
Управление подсчитало нанесенный почвам ущерб – он превысил 146 миллионов рублей. Предприниматель добровольно не возместил ущерб, дело дошло до арбитражного суда.
В ходе рассмотрения исковых требований, ИП Зайцевым Д.С. был представлен проект рекультивации испорченной земли, а также документы, подтверждающие проведение работ. Эти материалы были приняты судом в качестве исполнения требований ведомства по возмещению ущерба.
Таким образом, Росприроднадзор в судебном порядке добилось возмещения вреда, причиненного предпринимателей почве в натуральном виде.
Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора (архив)
