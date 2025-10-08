Экология

Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хлама

Экология 08.10.2025 07:16
0
08.10.2025 07:16


Предприниматель, который завалил участок земли под Волгоградом бетонными отходами, провел рекультивационные мероприятия, восстановив нарушенный слой почвы. По информации Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, ИП Зайцев Д.С. использовал землю в Орловском сельском поселении Городищенского района для обработки строительных отходов. Однако, как сообщало V102.RU,  этот хлам предприниматель складировал прямо на земле. 


В итоге на площадке появились огромные залежи бетона и битых кирпичей. А площадь захламленной несортированными отходами, оставшимися после  сноса и разборки зданий, территории составила более 1200 квадратных метров.  

Управление подсчитало нанесенный почвам ущерб – он превысил 146 миллионов рублей. Предприниматель добровольно не возместил ущерб, дело дошло до арбитражного суда. 


В ходе рассмотрения исковых требований, ИП Зайцевым Д.С. был представлен проект  рекультивации испорченной земли, а также документы, подтверждающие проведение работ. Эти материалы были приняты судом в качестве исполнения  требований ведомства по возмещению ущерба.


Таким образом, Росприроднадзор в судебном порядке добилось возмещения вреда, причиненного предпринимателей почве в натуральном виде.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора (архив)


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
07.10.2025 08:42
Экология 07.10.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2025 21:12
Экология 06.10.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2025 18:00
Экология 05.10.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.10.2025 18:14
Экология 04.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2025 06:45
Экология 03.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2025 10:11
Экология 02.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2025 07:30
Экология 28.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2025 14:14
Экология 27.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2025 15:50
Экология 25.09.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2025 12:07
Экология 20.09.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 20:10
Экология 18.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 07:31
Экология 18.09.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2025 13:06
Экология 17.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 13:31
Экология 16.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 10:34
Экология 16.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирностиСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетовСмотреть фотографии
08:30
Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичкуСмотреть фотографии
08:06
«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВОСмотреть фотографии
07:53
Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
07:26
Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу неделиСмотреть фотографии
07:16
Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хламаСмотреть фотографии
06:40
В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкогольСмотреть фотографии
06:33
Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Волгоградские дзюдоисты привезли четыре бронзовые медали из МайкопаСмотреть фотографии
20:18
В ХМАО нашли водителя, нагло нарушившего ПДД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октябряСмотреть фотографии
19:31
«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТПСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионовСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковокСмотреть фотографии
17:35
«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
 