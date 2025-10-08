Спорт

На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и Ирана

08.10.2025 07:33
На «Волгоград Арене» продемонстрировали поле, которое ждет сборные России и Ирана. Как заявляют на арене, в эти дни подготовка к предстоящему спортивному мероприятию ведется полным ходом. 

Напомним, что поле на «Волгоград Арене» берегут для международной встречи. Так, «Ротор», который должен был сыграть дома 5 октября с «Нефтехимиком», провел встречу в Нижнекамске.   

Между тем, до товарищеской встречи сборных в Волгограде остается три дня. Накануне стало известно, что на игру 10 октября уже реализовано 40 тысяч билетов. 

В день матча на стадионе запланирована развлекательная программа. Здесь пройдет фестиваль болельщиков, а бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гилерме и Ари проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими. 

Также перед зрителями выступит легендарная группа «Браво», которая после финального свистка исполнит свой хит «Дорога в облака». Наталья Подольская перед началом матча исполнит гимн России. Болельщики увидят и представление с элементами хореографического шоу.  

