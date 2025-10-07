В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. Царицу





7 октября в Дзержинском районе Волгограда сразу 13 автомобилей стали невольными участниками ДТП. Машины, двигающиеся по 3-й Продольной со стороны Ворошиловского района, массово лишились колёс из-за дефекта дороги на мосту через реку Царицу. Произошедшее очевидцы засняли на видео.







- На «трёшке», ребят, будьте бдительны. При переезде моста через Царицу вскрылась железная плита. Машины остались без колёс. Одна, вторая, третья… Ребят, здесь уже тринадцать автомобилей и прицеп. У последнего вообще колесо вырвало, - рассказал водитель грузовика, проехавший по аварийному участку.

По словам мужчины, у некоторых машин пробито по одному колесу. Части автолюбителей повезло и того меньше – прокололи пару.

Информацию о массовом ДТП подтвердили в правоохранительных органах.

- На мосту через реку Царицу поврежден деформационный шов путепровода. В настоящее время дорожными службами дефект устранен, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, редакция также направила запрос с просьбой прокомментировать обстоятельства случившегося в администрацию Волгограда.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»