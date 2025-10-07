Происшествия

В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. Царицу

Происшествия 07.10.2025 14:21
0
07.10.2025 14:21


7 октября в Дзержинском районе Волгограда сразу 13 автомобилей стали невольными участниками ДТП. Машины, двигающиеся по 3-й Продольной со стороны Ворошиловского района, массово лишились колёс из-за дефекта дороги на мосту через реку Царицу. Произошедшее очевидцы засняли на видео.



- На «трёшке», ребят, будьте бдительны. При переезде моста через Царицу вскрылась железная плита. Машины остались без колёс. Одна, вторая, третья… Ребят, здесь уже тринадцать автомобилей и прицеп. У последнего вообще колесо вырвало, - рассказал водитель грузовика, проехавший по аварийному участку.

По словам мужчины, у некоторых машин пробито по одному колесу. Части автолюбителей повезло и того меньше – прокололи пару.

Информацию о массовом ДТП подтвердили в правоохранительных органах.

- На мосту через реку Царицу поврежден деформационный шов путепровода. В настоящее время дорожными службами дефект устранен, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, редакция также направила запрос с просьбой прокомментировать обстоятельства случившегося в администрацию Волгограда.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.10.2025 16:34
Происшествия 07.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 10:52
Происшествия 07.10.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 12:19
Происшествия 06.10.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:17
Происшествия 06.10.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 10:03
Происшествия 06.10.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 09:22
Происшествия 06.10.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2025 08:41
Происшествия 06.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 17:00
Происшествия 05.10.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 12:25
Происшествия 05.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 10:16
Происшествия 05.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 17:09
Происшествия 04.10.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 12:33
Происшествия 04.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:42
Происшествия 04.10.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:07
Происшествия 04.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 09:40
Происшествия 04.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:14
В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:05
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
 