Сегодня, 7 октября, в социальных сетях сборной России по футболу был опубликован промо-ролик, посвященный ближайшим товарищеским матчам нашей национальной команды с Ираном в Волгограде 10 октября в 20-00 ч. и Боливией в Москве 14 октября.
В коротком видео полузащитник российской сборной Антон Миранчук в образе главного героя культовой дилогии «Брат» Данилы Багрова направляется к столичной «ВТБ Арене», где пройдет встреча с командой из Южной Америки. По пути ему встречаются два футбольных фаната – болельщики Ирана и Боливии. Иностранные гости обсуждают между собой стереотипы о нашей стране.
– Я тут подумал, что в России медведи гуляют по улицам. А тут чисто, красиво. Не так, как говорят, – рассуждают болельщики, облаченные в символику Ирана и Боливии.
Затем Миранчук начинает чеканить аудиокассету, что вызвало большое удивление у иностранцев.
После этого демонстрируется афиша ближайших матчей с Миранчуками на облжоке. Сопровождается всё это песней «Зверь» группы Nautilus Pompilius из фильма «Брат».
Напомним, накануне, 6 октября, РФС сообщил об ожидающемся аншлаге на игре России и Ирана на «Волгоград Арене». Уже реализовано 40 тысяч билетов.
Видео: РФС