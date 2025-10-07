













Сегодня, 7 октября, в социальных сетях сборной России по футболу был опубликован промо-ролик, посвященный ближайшим товарищеским матчам нашей национальной команды с Ираном в Волгограде 10 октября в 20-00 ч. и Боливией в Москве 14 октября.

В коротком видео полузащитник российской сборной Антон Миранчук в образе главного героя культовой дилогии «Брат» Данилы Багрова направляется к столичной «ВТБ Арене», где пройдет встреча с командой из Южной Америки. По пути ему встречаются два футбольных фаната – болельщики Ирана и Боливии. Иностранные гости обсуждают между собой стереотипы о нашей стране.

– Я тут подумал, что в России медведи гуляют по улицам. А тут чисто, красиво. Не так, как говорят, – рассуждают болельщики, облаченные в символику Ирана и Боливии.

Затем Миранчук начинает чеканить аудиокассету, что вызвало большое удивление у иностранцев.

– Это вы ещё моего брата из Америки не видели, – говорит им Антон, намекая на своего брата-близнеца Алексея из клуба американской МЛС «Атланта Юнайтед» (Алексей также вызван в сборную России, – Прим.ред.)

После этого демонстрируется афиша ближайших матчей с Миранчуками на облжоке. Сопровождается всё это песней «Зверь» группы Nautilus Pompilius из фильма «Брат».