Спорт

«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликом

Спорт 07.10.2025 17:35
Сегодня, 7 октября, в социальных сетях сборной России по футболу был опубликован промо-ролик, посвященный ближайшим товарищеским матчам нашей национальной команды с Ираном в Волгограде 10 октября в 20-00 ч. и Боливией в Москве 14 октября. 

В коротком видео полузащитник российской сборной Антон Миранчук в образе главного героя культовой дилогии «Брат» Данилы Багрова направляется к столичной «ВТБ Арене», где пройдет встреча с командой из Южной Америки. По пути ему встречаются два футбольных фаната – болельщики Ирана и Боливии. Иностранные гости обсуждают между собой стереотипы о нашей стране. 

– Я тут подумал, что в России медведи гуляют по улицам. А тут чисто, красиво. Не так, как говорят, – рассуждают болельщики, облаченные в символику Ирана и Боливии.

Затем Миранчук начинает чеканить аудиокассету, что вызвало большое удивление у иностранцев. 

– Это вы ещё моего брата из Америки не видели, – говорит им Антон, намекая на своего брата-близнеца Алексея из клуба американской МЛС «Атланта Юнайтед» (Алексей также вызван в сборную России, – Прим.ред.)

После этого демонстрируется афиша ближайших матчей с Миранчуками на облжоке. Сопровождается всё это песней «Зверь» группы Nautilus Pompilius из фильма «Брат».

Напомним, накануне, 6 октября, РФС сообщил об ожидающемся аншлаге на игре России и Ирана на «Волгоград Арене». Уже реализовано 40 тысяч билетов.

Видео: РФС 

