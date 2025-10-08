Общество

На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогеры

Общество 08.10.2025 09:51
08.10.2025 09:51


Кто-то покупает дачу для того, чтобы отдыхать, а кто-то трудится там больше, чем на основной работе. Посадки, уход за растениями, борьба с вредителями, обустройство территории – все это отнимает много времени и сил. При этом осенью наступает не менее ответственная пора: нужно собрать урожай и подготовиться к холодам. На выручку продвинутым дачникам приходят технологии, которые помогают облегчить жизнь на загородном участке. Это и технологичные приборы, и новые подходы к выращиванию культур, и смартфон с доступом в интернет, где в моменте можно подсмотреть ноу-хау.
V102.RU решил узнать несколько лайфхаков у волгоградских дачников-новаторов, которыми можно воспользоваться этой осенью.
Виктория Кульбина, рассказывает тысячам подписчиков о жизни в деревне

Виктория является счастливой обладательницей не просто дачи, а целого хозяйства во Фроловском районе. Здесь хорошо ловит связь Т2, а значит, она может вести свой блог о деревенской жизни прямо со своего участка.
– Однажды я выложила один ролик про простую деревенскую жизнь, который положил начало моему блогу «Вика из Хутора», собрав миллионные просмотры. Теперь я делюсь лайфхаками, быстрыми рецептами, общаюсь со зрителями в прямом эфире – без надежной связи никуда. Честно говоря, раньше в нашей деревне было сложно со связью: вышки стояли только в соседних. Каждый раз приходилось выходить на улицу и идти к соседним домам, чтобы поймать хорошую связь и загрузить видео в сеть. 
«В этом году у нас в хуторе построили вышку Т2 – теперь интернет просто летает»
Вика признается, что всегда жила в деревне, и даже опыт жизни в Волгограде не переубедил ее отказаться от жизни на хуторе в пользу жизни в большом городе. Каждый день девушка придумывает сценарии о прелестях деревенской жизни и снимает ролики. 

– Иду за коровами – снимаю, что-то готовлю, копаюсь в саду или в огороде – снимаю и сразу выкладываю в сеть. В этом году тестировала несколько интересных лайфхаков, например, как сделать рассеиватель для лейки при помощи ложки или розжиг, который не тухнет даже в дождь, из бензина и хозяйственного мыла. Занимательный эксперимент был и с 5-литровой бутылкой, из которой с помощью трубочки от сока делала дачный умывальник. Советов всегда много, главное – вовремя ими поделиться, – говорит с улыбкой Вика. 
Для комфорта заядлых дачников и садоводов-любителей в этом году значительно расширил покрытие сети и улучшил сигнал в Волгоградской области оператор Т2. Связью охватили крупнейшие дачные массивы и самые отдаленные от города СНТ:
СНТ «Хохлы», «Движенец», «40 Лет Октября», «Мичуринец» в Волгограде; 
СНТ «Трубник», «Мичуринец», «Цветущий сад», «Лилия» и «Оптимист» в Волжском;
СНТ «Нефтепереработчик» в Светлоярском районе; «ЛУЧ» в Городищенском районе.
Кроме того, Т2 построила новые базовые станции в Волгограде, Волжском и Камышине, расширила емкость сети в Городищенском, Серафимовичском, Фроловском, Иловлинском и других районах области. Также была улучшена связь в виноградной усадьбе «Вилла-София» в Среднеахтубинском районе.
В результате с начала 2025 года скорость 4G-интернета в регионе увеличилась более чем на 20%, а волгоградские абоненты Т2 получили еще более стабильное соединение и комфортный доступ к цифровым сервисам не только в пределах города, но и на загородных грядках.
Оксана Абрамова, пользуется «дачными» приложениями для ухода за участком

Оксана Абрамова – SMM-специалист. Она буквально живет в интернете, потому что ее работа связана с социальными сетями. Гаджет приходит ей на помощь и в загородной жизни.
– Все детство провела в деревне, а потом и на даче у родителей. Поэтому после 18 лет мне совсем не хотелось туда ездить и работать. Но неожиданно в 30 лет меня потянуло к земле. Вся родня была в шоке, и даже муж. Активным дачником меня, конечно, не назовешь, но так как мы купили заросший участок, то очень много времени потратили на приведение его в порядок. Помогают в этом приложения: например, цифровой ландшафтный дизайнер для планирования участка: «Planner 5D: Дизайн сада», X-designer, Garden Planner 3 и другие. Если вкратце, они подсказывают, где разбить будущий сад, а где сделать зону отдыха. 
Еще один полезный сервис, которым пользуется Оксана, – приложение pdd.jinr.ru. С помощью сервиса, разработанного сотрудниками Объединенного института ядерных исследований, можно распознавать растения и их болезни по фотографиям. 

– Приложение с помощью встроенных инструментов распознает растение по фото и рассказывает, как за ним ухаживать, определяет болезни по внешнему виду листьев или стебля, дает советы по лечению и профилактике. Это очень интересно. Возвращаться в город обычно нет ни малейшего желания, но деваться некуда – пока моя дача не настолько идеальная, чтобы на ней жить постоянно. 
Наталья Остроухова, выращивает 80 сортов томатов по новой технологии

Наталья Остроухова ведет свой дачный блог больше трех лет и делится в нем своим 19-летним дачным опытом. Среди ее подписчиков больше 20 тысяч как начинающих, так и опытных дачников и садоводов. 
– С моей дачи открывается чудесный вид на Волгоградское водохранилище, поэтому и свой блог я назвала «Дачница на Волге». Я люблю настоящие сортовые и экзотические высокорослые помидоры разных расцветок и размеров. Много рассказываю именно про них, ведь эти овощи в нашем регионе можно вырастить даже в открытом грунте. 
«Моя главная любовь – это томаты! Но не обычные, а экзотические, которые не купить в магазине»
Для выращивания экзотических помидоров Наталья с мужем несколько лет назад сделали специальные шпалеры — это опорные конструкции, которые поддерживают растения, придают им необходимую форму и упрощают уход. Для изготовления шпалер можно использовать разные материалы: деревянные рейки, металлическую проволоку или садовую сетку.

— На шпалерах получаются самые вкусные помидоры. Настоящие сортовые томаты, созревшие на нашем солнце, – это невероятная красота и вкус. Причем у каждого сорта он свой.  
Помидоры со шпалер Наталья убирает до начала октября. И сразу советует начинать готовиться к новому урожаю – засеивать грядки сидератами. По ее словам, это важный агротехнический прием для улучшения качества земли.
— Сидераты – это быстрорастущие растения, которые используются для обогащения почвы в качестве зеленого удобрения. Например, горчица или фацелия – быстро поднимаются, отлично наращивают зеленую массу. Весной останется грядку перекопать и высадить овощные культуры. Благодаря внесению такой органики земля станет плодородной.
Сергей Ковальчук, с любовью и по науке создает ягодный сад с нуля

Дача Сергея находится на берегу Береславского водохранилища. На участке пока нет дома, но зато есть большой и красивый сад, которым волгоградец занимается по примеру своего отца. Наслаждается работой и делится в своем блоге «В саду работаю с любовью» только проверенными советами по уходу за садовыми растениями, выбору подкормок, учебными роликами по обрезке деревьев, формированию крон и прочими садовыми хитростями.
«Считаю себя потомственным садоводом – любовь к растениям привил мне папа»
На своем участке Сергей формирует сад с нуля и стремится создать на нем ягодный рай, где будет не менее 100 сортов различных ягод. Сейчас уже плодоносит более 70 видов, а волгоградец продолжает двигаться дальше в подборе самых-самых.
– Мобильный интернет на даче – очень полезная штука, особенно для начинающих. Удобно, когда можно сфотографировать проблему: например, очаг болезни или последствия вредителя. Лично я с помощью мобильной связи могу оперативно консультировать по различным вопросам в сети, а также и сам получать помощь от более опытных друзей и коллег, – говорит Сергей.  
В сети он постоянно ищет и изучает новую информацию от отечественных и зарубежных специалистов. В прошлом году нашел очень интересную диссертацию Дагестанской селекционной опытной станции виноградарства и овощеводства, в которой описывались приемы увеличения урожайности виноградных кустов. 

– Опробовал у себя – получил подтверждение эффекта. Скоро поделюсь – знания должны идти в массы, а не храниться в архивах.
Сергей хочет, чтобы люди получали только положительные эмоции от занятий садоводством. А как иначе, если для этого теперь есть все необходимое – и желание, и возможности, и даже интернет в помощь. В планах внедрить на своем участке дачные гаджеты типа инжектора для подкормок грядок и умного полива, который работает по таймеру, интегрируется с Wi-Fi и управляется через смартфон. 
Современные гаджеты и мобильный интернет не отменяют дачную романтику — наоборот, они делают ее комфортнее. Больше не нужно стоять с лейкой под палящим солнцем, бороться с неплодородной почвой или гадать, что пошло не так с яблоней. Всё стало проще, понятнее и эффективнее. А проверить, находится ли дачный массив или СНТ в зоне действия сети, можно на карте покрытия сети Т2. 
Фото: Ирина Шатилова, V102.RU, участники проекта.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeidAwy

