Экология

В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу Майкопскую

18.09.2025 07:31
18.09.2025 07:31


Инспекторы Росприроднадзора и полиция нагрянули на несанкционированную свалку строительных отходов в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, проводилась совместная проверка по факту сброса загрязненной строительными отходами земли на участки местности по улице Майкопская.

В ходе визуального осмотра территории сотрудниками природоохранного ведомства и ОЭБ и ПК Управления МВД России по Волгограду было установлено, что строительные отходы накапливаются здесь длительное время.


Специалисты специализированной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы и провели замеры. Площадь загрязненной отходами территории составила 2500 кв.м.

Материалы проверки переданы в полицию для принятия процессуального решения.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

