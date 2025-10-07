Общество

Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогой

Общество 07.10.2025 17:19
0
07.10.2025 17:19


В Волгоградской области завершился профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!». Как сообщает ИА «Высота 102», в многочисленных мероприятиях, организованных сотрудниками ПривЖД, приняли участие подростки. Основной задачей специалистов было предупреждение несчастных случаев на железной дороге.
Так, например, в сентябре волгоградские железнодорожники провели около 100 лекций и бесед с детьми и подростками на тему безопасного поведения вблизи стальной магистрали. 
– Особое внимание уделялось основам электробезопасности. Для закрепления полученных знаний проводились познавательные викторины, показывались тематические видеоролики, раздавались памятки. Всего в мероприятиях приняли участие около 6 тыс. волгоградцев, в том числе 5,5 тысяч несовершеннолетних, – рассказали специалисты. 
На станциях Мечетка, Пост 6 км и Петров Вал железнодорожники и сотрудники транспортной полиции, а также представители администрации Волгоградской области напомнили местным жителям о правилах безопасности вблизи железной дороги в рамках профилактических рейдов. 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.10.2025 19:52
Общество 07.10.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 17:10
Общество 07.10.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 15:49
Общество 07.10.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 14:39
Общество 07.10.2025 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 13:46
Общество 07.10.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 13:06
Общество 07.10.2025 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:54
Общество 07.10.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:50
Общество 07.10.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:35
Общество 07.10.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 12:25
Общество 07.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 11:27
Общество 07.10.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 09:27
Общество 07.10.2025 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2025 08:22
Общество 07.10.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 07:10
Общество 07.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 06:38
Общество 07.10.2025 06:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:52
Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октябряСмотреть фотографии
19:31
«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТПСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионовСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковокСмотреть фотографии
17:35
«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
08:42
Расчищенная за 200 млн река в Волгоградской области превратилась в фекальную лужуСмотреть фотографии
08:22
Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцыСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: силы ПВО сбили 184 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:10
Волгоградскую область проверили на радиациюСмотреть фотографии
07:00
В Госдуме планируют ввести законопроект о защите от взыскания доходов участников СВОСмотреть фотографии
06:38
Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
 