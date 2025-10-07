Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогой

Общество 07.10.2025 17:19
07.10.2025 17:19
В Волгоградской области завершился профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!». Как сообщает ИА «Высота 102», в многочисленных мероприятиях, организованных сотрудниками ПривЖД, приняли участие подростки. Основной задачей специалистов было предупреждение несчастных случаев на железной дороге.
Так, например, в сентябре волгоградские железнодорожники провели около 100 лекций и бесед с детьми и подростками на тему безопасного поведения вблизи стальной магистрали.
– Особое внимание уделялось основам электробезопасности. Для закрепления полученных знаний проводились познавательные викторины, показывались тематические видеоролики, раздавались памятки. Всего в мероприятиях приняли участие около 6 тыс. волгоградцев, в том числе 5,5 тысяч несовершеннолетних, – рассказали специалисты.
На станциях Мечетка, Пост 6 км и Петров Вал железнодорожники и сотрудники транспортной полиции, а также представители администрации Волгоградской области напомнили местным жителям о правилах безопасности вблизи железной дороги в рамках профилактических рейдов.
