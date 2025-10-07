Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й Продольной





В администрации Волгограда рассказали о предварительной версии массового ДТП на мосту через реку Царицу на 3-й Продольной. По мнению специалистов дорожных служб, стальной деформационный шов путепровода лишил 13 автомобилей колёс после воздействия перегруженной фуры.

- Предположительно, причиной произошедшего стал один из проезжающих большегрузов. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. На участке приняты временные меры по обеспечению безопасного проезда автотранспорта. Полностью ремонт планируется завершить до конца дня, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, 7 октября во второй половине дня автомобили, следующие из Ворошиловского в Дзержинский район, лишились колёс. Один из железных элементов деформационного шва принял неестественное положение, фактически превратившись в дорожные шипы, преграждающие проезд автомобилей.

Фото: читатели ИА «Высота 102»