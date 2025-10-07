Расследования

«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТП

Расследования 07.10.2025 19:31
0
07.10.2025 19:31


В Волгограде 7 октября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении водителя BMW Александра Пака, который обвиняется в убийстве многодетной женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в ходе процесса суду присяжных озвучили содержание звонков очевидцев в службу «112», а также результаты экспертизы одежды Екатерины Буравлевой, в которой она находилась в момент наезда авто. 

Диалоги о страшном

Согласно приведенной информации, оказавшиеся на месте фатального ДТП волгоградцы звонили 22 октября 2024 года на «112», начиная с 15:09 по мск, и умоляли спасти женщину. Всего суду озвучили четыре беседы очевидцев с операторами. 

Вот что сообщали волгоградцы. 

15:09. Первый звонок. Звонящий Арутюнян К.Г.

О: Говорите.

А: Алло, здравствуйте. Улица Большая, 38.

О: Какой район Волгограда?

А: Дзержинский.

О: Что случилось?

А: Женщина бросилась под машину. Сбил он ее, переехал.

О: Какая машина? Легковая сбила?

А: Х5, Х7 БМВ. Легковой, легковой, джип.

О: Сбила женщину, да?

А:  Да, наехала. У них скандал или что. Она кинулась, он газ – по ней проехался.

О: У нее есть кровотечение?

А: Да, в крови лежит.

О: Лицо, нога, рука. Где? Что именно?

А: Затылок, рот.

О: На голове, да?

А: Да.

О: Вы проезжали мимо?

А: Я проехал, я именно это не увидел. Но увидел, как она бежала.

О: А машина на месте, которая сбила?

А: Нет, она уехала уже.

О: Так, а какой, еще раз, была машина?

А: БМВ Х7, кажется. Только скорее, пожалуйста, приезжайте. Она лежит.

О: Мы вызвали полицию вместе со скорой. Вы номера машины не запомнили?

А: Московский регион, 799.

О: А госномер не знаете?

А: Нет, не знаю.

О: Она в сознании, без сознания?

А: Без сознания.

О: Скорая уже едет, ожидайте.

15:11. Второй звонок. Звонящий – Сандес Е.Г.

О: 112, говорите.

С: Девушка, примите, пожалуйста, срочный вызов. Продольная, 59. Пересечение с ул. Степной возле школы-интернат. Лежит девушка, ничком на асфальте. Возле нее двое мужчин. Бегают тоже, звонят, но я боюсь близко подходить. 

О: Какой район, город?

С: Волгоград, Дзержинский, Ангарский. 

О: А улица Большая рядом?

С: Большая рядом. Уже позвонили, да? 

О: Да, уже вызывали, сейчас проверю информацию. 

С: Ой, какой кошмар, Боже мой! Ее машина сбила, Господи, Боже мой! 

15:18. Третий звонок. Звонящий Буравлев Е.В. Супруг Екатерины прибыл на место, однако скорой на тот момент еще не было. К тому времени прошло 9 минут с момента первого вызова. 

15:21. Четвертый звонок. Звонящий Панкичев А.Е.

– После того как адвокат Касвич зачитал рашифровку телефонных звонков, в суде включили аудиозаписи, чтобы присяжные могли еще и прослушать все то, о чем говорили операторы с очевидцами последствий аварии. Все это время в зале суда находилась мама Екатерины Буравлевой, она все время плакала, – передает корреспондент информагентства. –После адвокат  познакомил суд с документами купли-продажи автомобиля. BMW оформлен на дочь обвиняемого – Юлию Пак. Ее показания в суде заслушают завтра. 

Когда Касевич показывал все документы присяжным, он попросил их обратить внимание на то, что автомобиль на момент покупки не был новым и имел пробег 67 тысяч км. Также он заострил внимание на том, что покупка совершалась с помощью заема средств. Какое это значение может иметь для суда, остается загадкой. 

На следующем этапе сегодняшнего заседания суду представили информацию о звонках, которые совершал Александр Пак 22 октября 2024 года. Напомним, что на прошлом заседании старшая дочь пенсионера и его супруга рассказывали о том, как и когда узнали о ДТП. Обе женщины сообщили, что известие о происшествии получили от младшей дочки Пака, которая, как сказано выше, является владелицей BMW.  

После защитой была представлена экспертиза по телефону Пака – Iphone XS. В рамках исследования были проверены все переписки и звонки, совершенные через мессенджеры Пака. Адвокат подсудимого обратил внимание, что Пак разговаривал с дочерью и не собирался скрываться. Также вывели на экран и предоставили результаты данного исследования присяжным.

Не представляется возможным? 

На третьем этапе заседания 7 октября суду присяжных сторона защиты, а именно адвокат Факеев, озвучила выводы судмедэксперта о характере повреждений на одежде, в которой находилась Екатерина Буравлева.

Дословно: 

– Выводы эксперта Марченко. На брюках Буравлевой обнаружены повреждения в виде отрыва наружной части металлической пуговицы, разрыва или частичного отрыва застежки молнии. Эти повреждения в результате одновременных действий разнонаправленных сил на переднем подъеме справа и левой штанины брюк в верхней части. А именно смещение верхней части передней поверхности левой штанины брюк наружу и вниз относительно верхней части поверхности правой штанины брюк. На передней поверхности брюк левой штанины брюк, а также на лицевой поверхности сумки Буравлевой обнаружены повреждения в виде дефектов ткани, образовавшихся от воздействия предмета, обладающего режущими свойствами. На крутке, кофте, кроссовках, белье Буравлевой каких-либо повреждений не обнаружено. Достоверно установить, образовались ли отрыв наружной части металлической пуговицы, разрыв частичный застежки молнии на брюках Буравлевой в результате наезда или переезда колесом транспортного средства, не представляется возможным. 

Отметим, что вывод эксперта, представленного адвокатами, на текущий момент противоречит выводам, представленным обвинением. Так, в частности, на заседании 17 сентября, как рассказывало ИА «Высота 102», заявления специалистов звучали следующим образом:

 – С учетом анализа всех представленных материалов дела: медицинской документации и проведенных исследований одежды, с учетом и ссылаясь на специальную судебно-медицинскую литературу, комплекс вышеописанных повреждений является характерным для образования его в результате переезда тела колесом движущегося транспортного средства.

Более того, подробно были описаны и травмы, полученные Екатериной Буравлевой. Их эксперты признали характерными для дорожно-транспортного происшествия.

– А именно – при переезде тела колесом двигавшегося автомобиля, – цитата.

8 октября Волгоградский областной суд продолжит знакомиться с доводами адвокатов Александра Пака, для которого, напомним, прокуратура и потерпевшие требуют наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. А это, по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга) – до 20 лет лишения свободы.

Завтра планируется участие в процессе двух экспертов, а также младшей дочери Александра Пака – Юлии. 

Кроме того, на ближайшие заседания адвокаты просят пригнать к суду BMW, чтобы совместно с присяжными проверить блокировку дверей.  Вероятно, для защиты это имеет значение, ведь напомним, что перед наездом Екатерина Буравлева пыталась открыть водительскую дверь, чтобы выяснить отношения с Паком. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.10.2025 19:19
Расследования 07.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 11:08
Расследования 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 13:24
Расследования 06.10.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2025 12:57
Расследования 05.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 21:37
Расследования 04.10.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Волгоградские дзюдоисты привезли четыре бронзовые медали из МайкопаСмотреть фотографии
20:36
Три допэлектрички назначили в день матча России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
В ХМАО нашли водителя, нагло нарушившего ПДД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октябряСмотреть фотографии
19:31
«Он по газам – и по ней проехался»: мать погибшей от наезда BMW волгоградки услышала страшные подробности ДТПСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам 15 миллионовСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде к концу года начнётся четвёртый этап расширения платных парковокСмотреть фотографии
17:35
«Вы ещё моего брата из Америки не видели»: матч России в Волгограде анонсировали промо-роликомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Шести тысячам волгоградцев напомнили о безопасном поведении рядом ж/д дорогойСмотреть фотографии
17:10
Должный контроль или «активизм мозга»? Конфликт в гимназии №1 расколол родителей и поставил под угрозу детейСмотреть фотографии
16:34
Власти Волгограда рассказали о причинах ДТП с 13 автомобилями на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде абоненты массово лишились мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:39
Почти волшебство: под Волгоградом школьникам показали, как мусор превращают во вторсырьеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В Волгограде 13 автомобилей лишились колёс на мосту через р. ЦарицуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Под Волгоградом вышел из строя паромСмотреть фотографии
13:39
Слюсарь назвал критически опасным состояние систем ЖКХ в регионеСмотреть фотографии
13:36
ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модельСмотреть фотографии
12:54
Волгоградские чекисты побывали на родине погибшего в Чечне коллегиСмотреть фотографии
12:50
Волгоградца оштрафовали на 5 тысяч за потасовку с врачомСмотреть фотографии
12:35
В волгоградской городской электричке состоялся музыкальный «Квиз-экспресс»Смотреть фотографии
12:25
«По дну можно ходить пешком»: волгоградцы засняли жуткие кадры высохших ериков и озёр на СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защитуСмотреть фотографии
12:02
При поддержке «Красного октября» начали обучение 100 первокурсников профильных колледжейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр ЧерныхСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде начали производить свои трамваиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде попал на видео наезд иномарки на 10-летнего велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
Волгоградцам рассказали, как не переплачивать за электроотопление зимойСмотреть фотографии
 