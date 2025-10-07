



В Волгограде 7 октября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении водителя BMW Александра Пака, который обвиняется в убийстве многодетной женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в ходе процесса суду присяжных озвучили содержание звонков очевидцев в службу «112», а также результаты экспертизы одежды Екатерины Буравлевой, в которой она находилась в момент наезда авто.

Диалоги о страшном

Согласно приведенной информации, оказавшиеся на месте фатального ДТП волгоградцы звонили 22 октября 2024 года на «112», начиная с 15:09 по мск, и умоляли спасти женщину. Всего суду озвучили четыре беседы очевидцев с операторами.

Вот что сообщали волгоградцы.

15:09. Первый звонок. Звонящий Арутюнян К.Г.

О: Говорите.

А: Алло, здравствуйте. Улица Большая, 38.

О: Какой район Волгограда?

А: Дзержинский.

О: Что случилось?

А: Женщина бросилась под машину. Сбил он ее, переехал.

О: Какая машина? Легковая сбила?

А: Х5, Х7 БМВ. Легковой, легковой, джип.

О: Сбила женщину, да?

А: Да, наехала. У них скандал или что. Она кинулась, он газ – по ней проехался.

О: У нее есть кровотечение?

А: Да, в крови лежит.

О: Лицо, нога, рука. Где? Что именно?

А: Затылок, рот.

О: На голове, да?

А: Да.

О: Вы проезжали мимо?

А: Я проехал, я именно это не увидел. Но увидел, как она бежала.

О: А машина на месте, которая сбила?

А: Нет, она уехала уже.

О: Так, а какой, еще раз, была машина?

А: БМВ Х7, кажется. Только скорее, пожалуйста, приезжайте. Она лежит.

О: Мы вызвали полицию вместе со скорой. Вы номера машины не запомнили?

А: Московский регион, 799.

О: А госномер не знаете?

А: Нет, не знаю.

О: Она в сознании, без сознания?

А: Без сознания.

О: Скорая уже едет, ожидайте.

15:11. Второй звонок. Звонящий – Сандес Е.Г.

О: 112, говорите.

С: Девушка, примите, пожалуйста, срочный вызов. Продольная, 59. Пересечение с ул. Степной возле школы-интернат. Лежит девушка, ничком на асфальте. Возле нее двое мужчин. Бегают тоже, звонят, но я боюсь близко подходить.

О: Какой район, город?

С: Волгоград, Дзержинский, Ангарский.

О: А улица Большая рядом?

С: Большая рядом. Уже позвонили, да?

О: Да, уже вызывали, сейчас проверю информацию.

С: Ой, какой кошмар, Боже мой! Ее машина сбила, Господи, Боже мой!

15:18. Третий звонок. Звонящий Буравлев Е.В. Супруг Екатерины прибыл на место, однако скорой на тот момент еще не было. К тому времени прошло 9 минут с момента первого вызова.

15:21. Четвертый звонок. Звонящий Панкичев А.Е.

– После того как адвокат Касвич зачитал рашифровку телефонных звонков, в суде включили аудиозаписи, чтобы присяжные могли еще и прослушать все то, о чем говорили операторы с очевидцами последствий аварии. Все это время в зале суда находилась мама Екатерины Буравлевой, она все время плакала, – передает корреспондент информагентства. –После адвокат познакомил суд с документами купли-продажи автомобиля. BMW оформлен на дочь обвиняемого – Юлию Пак. Ее показания в суде заслушают завтра.

Когда Касевич показывал все документы присяжным, он попросил их обратить внимание на то, что автомобиль на момент покупки не был новым и имел пробег 67 тысяч км. Также он заострил внимание на том, что покупка совершалась с помощью заема средств. Какое это значение может иметь для суда, остается загадкой.

На следующем этапе сегодняшнего заседания суду представили информацию о звонках, которые совершал Александр Пак 22 октября 2024 года. Напомним, что на прошлом заседании старшая дочь пенсионера и его супруга рассказывали о том, как и когда узнали о ДТП. Обе женщины сообщили, что известие о происшествии получили от младшей дочки Пака, которая, как сказано выше, является владелицей BMW.

После защитой была представлена экспертиза по телефону Пака – Iphone XS. В рамках исследования были проверены все переписки и звонки, совершенные через мессенджеры Пака. Адвокат подсудимого обратил внимание, что Пак разговаривал с дочерью и не собирался скрываться. Также вывели на экран и предоставили результаты данного исследования присяжным.

Не представляется возможным?

На третьем этапе заседания 7 октября суду присяжных сторона защиты, а именно адвокат Факеев, озвучила выводы судмедэксперта о характере повреждений на одежде, в которой находилась Екатерина Буравлева.

Дословно:

– Выводы эксперта Марченко. На брюках Буравлевой обнаружены повреждения в виде отрыва наружной части металлической пуговицы, разрыва или частичного отрыва застежки молнии. Эти повреждения в результате одновременных действий разнонаправленных сил на переднем подъеме справа и левой штанины брюк в верхней части. А именно смещение верхней части передней поверхности левой штанины брюк наружу и вниз относительно верхней части поверхности правой штанины брюк. На передней поверхности брюк левой штанины брюк, а также на лицевой поверхности сумки Буравлевой обнаружены повреждения в виде дефектов ткани, образовавшихся от воздействия предмета, обладающего режущими свойствами. На крутке, кофте, кроссовках, белье Буравлевой каких-либо повреждений не обнаружено. Достоверно установить, образовались ли отрыв наружной части металлической пуговицы, разрыв частичный застежки молнии на брюках Буравлевой в результате наезда или переезда колесом транспортного средства, не представляется возможным.

Отметим, что вывод эксперта, представленного адвокатами, на текущий момент противоречит выводам, представленным обвинением. Так, в частности, на заседании 17 сентября, как рассказывало ИА «Высота 102», заявления специалистов звучали следующим образом:

– С учетом анализа всех представленных материалов дела: медицинской документации и проведенных исследований одежды, с учетом и ссылаясь на специальную судебно-медицинскую литературу, комплекс вышеописанных повреждений является характерным для образования его в результате переезда тела колесом движущегося транспортного средства.

Более того, подробно были описаны и травмы, полученные Екатериной Буравлевой. Их эксперты признали характерными для дорожно-транспортного происшествия.

– А именно – при переезде тела колесом двигавшегося автомобиля, – цитата.

8 октября Волгоградский областной суд продолжит знакомиться с доводами адвокатов Александра Пака, для которого, напомним, прокуратура и потерпевшие требуют наказания, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. А это, по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга) – до 20 лет лишения свободы.

Завтра планируется участие в процессе двух экспертов, а также младшей дочери Александра Пака – Юлии.

Кроме того, на ближайшие заседания адвокаты просят пригнать к суду BMW, чтобы совместно с присяжными проверить блокировку дверей. Вероятно, для защиты это имеет значение, ведь напомним, что перед наездом Екатерина Буравлева пыталась открыть водительскую дверь, чтобы выяснить отношения с Паком.