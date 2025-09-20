Экология

Пруд в «Родниковой долине» третью неделю захлебывается от нечистот в Волгограде

20.09.2025 12:07
0
20.09.2025 12:07


Жители Советского района Волгограда сообщили ИА «Высота 102» об экологическом бедствии из-за стекающих в местный пруд зловонных стоках. Кадры потопа на улице Степанищева жители прислали в редакцию.



Уже более трех недель никак не меняется ситуация с текущей канализацией в пруд. Помимо того, что она продолжает течь в пруд, здесь уже всё по улице течет. Запах, конечно же, отвратительный. Никто ничего не делает, - утверждает автор видео.

Отметим, что рядом с местом, где изливаются стоки на поверхность, расположена футбольная школа Слуцкого «Бомбонера». 

Зловонные ароматы вдыхают не только увлекающиеся футболом молодые люди, но и жители близлежащих домов. Стоки также могут отравить и живность, которая обитает в водоеме.

Напомним, что о стекающих в пруд стоках редакция сообщала еще в конце августа текущего года. Известно, что засор произошел на внутриквартальных сетях. Собственником  и обслуживающей этот участок организацией является  ЖК «Родниковая долина».

Видео читателей ИА «Высота 102»


