Общество

Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоциклов

Общество 07.10.2025 21:20
0
07.10.2025 21:20




Более 800 единиц мототехники и строительных инструментов без документов задержали астраханские таможенники. По информации Астраханской таможни, большегруз, прибывший из Казахстана, был остановлен в Волгоградской области. 

В грузовом отсеке находились 68 мотоциклов, 32 квадроцикла, 290 угловых шлифовальных машин с признаками контрафакта, а также 395 цепных пил и 36 наборов секаторов. Общий вес товаров составляет 20 тонн, а стоимость превышает 11 млн рублей.

Весь «серый» товар был изъят. Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу) и по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ – незаконное использование чужого товарного знака.

