



В Ленинском районе Волгоградской области провалился аукцион на право ликвидации грандиозной свалки, созданной на месте объекта культурного наследия федерального значения «Развалины Сарай-Берке (Новый Сарай)». Для участия в торгах не заявился ни один претендент, из-за чего власти вынуждены были осенью объявить повторные конкурсные процедуры.

Напомним, как ранее сообщала редакция, заказчиком работ выступает администрация Царёвского сельского поселения. Специалистам, отобранным по итогам крокуса, необходимо произвести сдвигание отходов на площади более 20 тыс. кв. метров, разборку 8 тыс. кубометров свалочных масс. На финальном этапе отходы объёмом 10,5 тыс. кубометров и весом порядка 5,6 тыс. тонн должны быть вывезены и утилизированы на официальном действующем полигоне.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 11 млн рублей. Грандиозная свалка должна быть ликвидирована в необычно сжатые сроки – всего за 23 дня. Итоги новой попытки найти компанию-ликвидатора будут подведены в первой декаде октября 2025 года.

Фото: Google карты