Волгоградские дзюдоисты привезли четыре бронзовые медали из Майкопа





В столице Адыгеи прошли Всероссийские соревнования по дзюдо для спортсменов в возрасте до 18 лет «На призы Арсена Жораевича Галстяна». Здесь соревновалась сборная Волгоградской области.

До финалов турнира из волгоградцев не добрался никто. А четверым представителям волгоградской школы борьбы удалось дойти до поединков за бронзовые медали и победить.



У девушек в весовой категории до 52 кг медаль выиграла Варвара Мещерякова, в категории на 5 кг тяжелее успех повторила Алина Щёткина. Еще одну бронзу выиграла Нелли Караулова, выступавшая в категории до 40 кг.



У парней только одна награда. Её завоевал в категории до 90 кг Александр Калиначев.



Фото: Алина Щёткина



