Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу недели





В Волгограде прогнозируется резкое похолодание к концу текущей недели. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу температура воздуха в областном центре прогреется лишь до +14 градусов. При этом в четверг будет все еще тепло – до +21.

Сегодня, 22 октября, при переменной облачности в Волгограде столбики уличных термометров поднимутся до отметки +22 градуса днем. Согласно краткосрочному прогнозу, каких-либо значимых осадков не ожидается. Сохранится теплая погода и в четверг – 9 октября в Волгограде ожидается до +21.

А вот в ночь на 10 октября по региону и в областном центре зарядят дожди. При прохладном ветре будет наблюдаться понижение температуры, в результате днем воздух прогреется лишь до +14 градусов.

По предварительным данным, предстоящие выходные дни будут тоже прохладными, однако без осадков – при пасмурной погоде в субботу +16 градусов, при ясной в воскресенье +14.