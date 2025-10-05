



В Ленинском районе Волгоградской области разгорается скандал, связанный с загрязнением особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы. В окрестностях села Маляевка очевидцы засняли мужчину, сливающего из ассенизаторской машины жидкие отходы. Местные жители утверждают, что нарушителем является госслужащий, причем ответственный за природоохранную деятельность.





- Видео снято 7 сентября. На кадрах — Ринат Я. Он у нас орудует годами. Но все молчат – боятся. Он госслужащий. Работает либо в облкомприроды, либо в Волго-Ахтубинском природном парке. В этот период в регионе начался осенний охотничий сезон. Он по роду деятельности должен был следить за соблюдением охотничьих правил, а вместо этого опорожнил у нас очередную многотонную ёмкость с фекальными массами, – рассказал журналистам свидетель произошедшего.

По словам сельчанина, на окраине населённого пункта, в точке с координатами 48.678850, 45.293696, вырыто несколько ям, в них пойманный с поличным якобы регулярно и никого не боясь сливает нечистоты.

– Это, видимо, подработка у него такая. Каждый выходной он откачивает септики в коттеджных посёлках и едет сливать сюда, – добавил очевидец.

Во время съёмки от 7 сентября между автором ролика и нарушителем завязался вот такой диалог:

- Ты же должен был защищать природу? Ты что творишь-то? - Я не понял. - Чего ты не понял? Гадость эту сливаешь куда попало. - Я тебе что-то сделал плохое? - Причём здесь плохое-хорошее. За это мы можем отдельно поговорить, но ты здесь творишь беспредел годами, а ведь госслужащий ещё. - Нет, нет. Это с садика. По договору. - А ты что, предприниматель? - Нет. - Ну а какой тогда у тебя может быть договор с садиком? Для слива жидких отходов есть ведь специально отведённые места. Так или нет?

В открытом доступе в социальной сети «Одноклассники» находится личная страница Рината Я., фотография в профиле которого действительно очень похожа на мужчину, заснятого на видео. Редакция обратилась в Волго-Ахтубинский природный парк с просьбой уточнить, действительно ли у них работает сотрудник с таким именем и фамилией. В приёмной учреждения открестились от данного гражданина.

– У нас он точно не работает, – подчеркнула секретарь.

В свою очередь в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ознакомившись с видеоматериалами и получив журналистский запрос, не подтвердили, но и не стали опровергать, что снятый на кадрах человек трудоустроен в комитете или подведомственном учреждении. Здесь лишь сообщили, что ведомством инициирована проверку данного инцидента.

– По факту обращения жителя Ленинского района проводится проверка. Также возбуждено административное дело по факту загрязнения окружающей среды отходами с использованием грузового автомобиля, – подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

Примечательно, что на официальном сайте комитета на имя полного тёски Рината Я. размещены декларации с 2011 по 2018 года (далее их публикация упрощена законом). Согласно документам, данный гражданин как минимум семь лет работал ведущим специалистом облкомприроды региональной администрации. Кроме того, в июне 2025 года гражданин с аналогичными ФИО был удостоен награды от профильного комитета Волгоградской областной думы в связи с Днём эколога в одной группе с другими сотрудниками облкомприроды.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в Росприроднадзор, а также природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать данный инцидент.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»