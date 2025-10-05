Экология

«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходы

Экология 05.10.2025 18:00
0
05.10.2025 18:00


В Ленинском районе Волгоградской области разгорается скандал, связанный с загрязнением особо охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы. В окрестностях села Маляевка очевидцы засняли мужчину, сливающего из ассенизаторской машины жидкие отходы. Местные жители утверждают,  что нарушителем является госслужащий, причем ответственный за природоохранную деятельность.



- Видео снято 7 сентября. На кадрах — Ринат Я. Он у нас орудует годами. Но все молчат – боятся. Он госслужащий. Работает либо в облкомприроды, либо в Волго-Ахтубинском природном парке. В этот период в регионе начался осенний охотничий сезон. Он по роду деятельности должен был следить за соблюдением охотничьих правил, а вместо этого опорожнил у нас очередную многотонную ёмкость с фекальными массами, – рассказал журналистам свидетель произошедшего.

По словам сельчанина, на окраине населённого пункта, в точке с координатами 48.678850, 45.293696, вырыто несколько ям, в них пойманный с поличным якобы регулярно и никого не боясь сливает нечистоты.

– Это, видимо, подработка у него такая. Каждый выходной он откачивает септики в коттеджных посёлках и едет сливать сюда, – добавил очевидец.

Во время съёмки от 7 сентября между автором ролика и нарушителем завязался вот такой диалог:

- Ты же должен был защищать природу? Ты что творишь-то?

- Я не понял.

- Чего ты не понял? Гадость эту сливаешь куда попало.

- Я тебе что-то сделал плохое?

- Причём здесь плохое-хорошее. За это мы можем отдельно поговорить, но ты здесь творишь беспредел годами, а ведь госслужащий ещё.

- Нет, нет. Это с садика. По договору.

- А ты что, предприниматель?

- Нет.

- Ну а какой тогда у тебя может быть договор с садиком? Для слива жидких отходов есть ведь специально отведённые места. Так или нет?

В открытом доступе в социальной сети «Одноклассники» находится личная страница Рината Я., фотография в профиле которого действительно очень похожа на мужчину, заснятого на видео. Редакция обратилась в Волго-Ахтубинский природный парк с просьбой уточнить, действительно ли у них работает сотрудник с таким именем и фамилией. В приёмной учреждения открестились от данного гражданина.

– У нас он точно не работает, – подчеркнула секретарь.

В свою очередь в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ознакомившись с видеоматериалами и получив журналистский запрос, не подтвердили, но и не стали опровергать, что снятый на кадрах человек трудоустроен в комитете или подведомственном учреждении. Здесь лишь сообщили, что ведомством инициирована проверку данного инцидента.

– По факту обращения жителя Ленинского района проводится проверка. Также возбуждено административное дело по факту загрязнения окружающей среды отходами с использованием грузового автомобиля, – подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

Примечательно, что на официальном сайте комитета на имя полного тёски Рината Я. размещены декларации с 2011 по 2018 года (далее их публикация упрощена законом). Согласно документам, данный гражданин как минимум семь лет работал ведущим специалистом облкомприроды региональной администрации. Кроме того, в июне 2025 года гражданин с аналогичными ФИО был удостоен награды от профильного комитета Волгоградской областной думы в связи с Днём эколога в одной группе с другими сотрудниками облкомприроды.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в Росприроднадзор, а также природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать данный инцидент.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
04.10.2025 18:14
Экология 04.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2025 06:45
Экология 03.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2025 10:11
Экология 02.10.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2025 07:30
Экология 28.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2025 14:14
Экология 27.09.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2025 15:50
Экология 25.09.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2025 12:07
Экология 20.09.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 20:10
Экология 18.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2025 07:31
Экология 18.09.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.09.2025 13:06
Экология 17.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 13:31
Экология 16.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2025 10:34
Экология 16.09.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 20:40
Экология 10.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 18:01
Экология 10.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 17:08
Экология 10.09.2025 17:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
10:50
Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель «четырнадцатой» отправил пешехода в больницуСмотреть фотографии
09:47
В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнованийСмотреть фотографии
09:10
В МВД посоветовали волгоградцам не разбрасываться своими ФИОСмотреть фотографии
08:35
Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»Смотреть фотографии
08:00
«Больше улыбайтесь. На лице будет меньше морщин»: 99-летний ветеран войны - о любви к жизни и секретах долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погодыСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПССмотреть фотографии
21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптекСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский «Ротор» 5 октября сыграет с «Нефтехимиком» в гостяхСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом РПН проверит воду с «нечто»Смотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области насмерть сбили ночного велосипедистаСмотреть фотографии
 