Под Волгоградом вышел из строя паром

В Волжском Волгоградской области приостановлена работа парома «Дачник-1». По информации АО «Волжская автоколонна 1732», причиной стала техническая неисправность – обрыв тягового троса. Ориентировочно паром заработает 20 октября.
Напомним, в течение прошедшего сезона движение парома несколько раз приостанавливалось. Это было связано с паводком, а также с низким уровнем воды в Ахтубе.
«Дачник-1» перевозит волжан от поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель».
Фото администрации Волжского