В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысяч

В Волгограде названы лучшие вакансии октября с высокой зарплатой. По данным Superjob , самая высокооплачиваемая работа ждет претендентов в одной из частных клиник областного центра. Хирургу-флебологу обещают заработок от 150 до 400 тысяч рублей.
Инженеру-геодезисту готовы платить поменьше – от 200 тысяч. В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий попали также помощник машиниста тепловоза (150-190 тысячи), водитель-экспедитор категории «Е» (от 150 до 180 тысяч) и начальник почтампа (120-130 тысяч).
