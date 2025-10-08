В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирности

В Волгоградской области нашли подозрительную молочку. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, согласно оформленным документам, 200 килограммов творога с содержанием жира 17% произвели из 400 килограммов молока с содержанием жира 4,1%. Таким образом, в выработанной продукции жира оказалось больше, чем в сырье. Это свидетельствует о нарушении прослеживаемости продукции.
Производственный сертификат уже аннулирован, в адрес хозяйствующего субъекта направлено предостережение.
Фото сгенерировано ИИ
