Похороны экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко пройдут 11 октября

В субботу, 11 октября, в Волгограде пройдут церемония прощания и похороны бывшего футболиста «Ротора» Максима Бондаренко, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Церемония прощания с Бондаренко начнется в субботу в 10-00 ч. и продлится до 11-00 ч. в зале ритуального комплекса «Память» по адресу ул. Землячки, 74. Похоронят Максима на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе.
Напомним, Максим Бондаренко ушёл из жизни 2 октября на 45-м году жизни. Подробности трагедии на данный момент неизвестны.
Фото: СК «Ротор» /vk.com
