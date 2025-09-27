В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотами

Сотрудники Росприроднадзора озвучили предварительные результаты проверки по факту излива сточных вод из канализационного коллектора на территории Кластерного дендрологического парка в Волгограде.

Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, происшествие зафиксировано на территории ФНЦ агроэкологии РАН в Советском районе. На место выезжали сотрудники природоохранного ведомства с привлечением экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.





- Обнаружен железобетонный открытый колодец, из которого происходит излив сточных вод на почву и далее по рельефу местности попадает в коллектор проходящий между дорогой по ул. Максима Загорулько г. Волгограда, - рассказали в управлении. - Площадь загрязнения составила 17 676 кв.м.





Отобраны пробы сточной воды и почвы. В настоящее время устанавливается виновное лицо и ущерб, нанесенный экологии.

Напомним, что об этом происшествии ранее сообщила природоохранная прокуратура.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

