В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропарка

- Организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора по факту разлива канализационных стоков на территории Кластерного дендрологического парка ФНЦ агроэкологии РАН в г. Волгограде, - уточнили 18 сентября в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Напомним, что дендропарк расположен в Советском районе Волгограда между Университетским проспектом и ул. Максима Загорулько.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

