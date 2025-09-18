Экология

В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропарка

Экология 18.09.2025 20:10
0
18.09.2025 20:10


Сотрудники природоохранной прокуратуры в Волгограде проводят проверку по факту разлива канализационных стоков на территории Кластерного дендрологического парка. Об этом V102.RU сообщили в надзорном ведомстве.

- Организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора по факту разлива канализационных стоков на территории Кластерного дендрологического парка ФНЦ агроэкологии РАН в г. Волгограде, - уточнили 18 сентября в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки.

Напомним, что дендропарк расположен в Советском районе Волгограда между Университетским проспектом и ул. Максима Загорулько. 

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

